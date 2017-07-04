СКР: смертельное ДТП в Коми произошло из-за технических переделок «Урала»

Сыктывкар, , 21:30 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении главного механика Удорского ДРСУч АО «Коми дорожная компания». Он подозревается в недоброкачественном ремонте транспортного средства и выпуске его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Выяснилось, что в нарушение установленных правил в конструкцию грузового автомобиля были внесены изменения. Так, бортовой самосвальный металлический кузов без подъемного механизма. Кроме того, у автомобиля имелись неисправности тормозной системы.

«Несмотря на то, что при наличии таких неисправностей в силу требований законодательства эксплуатация транспортного средства была недопустима, главный механик выпустил на линию грузовой автомобиль, в результате чего произошло ДТП с тяжкими последствиями», — поясняют в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на автодороге Кослан-Усогорск водитель грузового автомобиля «Урал» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель автобуса и девочка 2012 года рождения погибли, за медицинской помощью обратились более 40 человек.

Одновременно продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля «Урал», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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