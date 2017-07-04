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Активность клещей в Ивановской области снижается

Происшествия

За неделю они покусали 39 детей

Активность клещей в Ивановской области снижается
Клещ

Иваново, 3 июля 2017, 20:19 — REGNUM  Активность клещей в Ивановской области снизилась в два раза — сообщает управление Роспотребнадзора по Ивановской области. За неделю с 22 по 28 июня в местные больницы с укусами обратилось 140 человек, 39 из них — дети. По результатам экспертизы ни у одного животного не обнаружили энцефалит, борелии выявлены всего в 2 случаях.

С начала года за помощью в мед. организации области обратилось 2296 человек, это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего от укусов клещей пострадало 619 детей, в 2016 году этот показатель оставался на уровне 669 обращений.

В соседней с Ивановской Костромской области клещи успели покусать почти 4000 человек, 980 из них — дети. Четверо клещей были носителями энцефалита, у 27 выявили боррелиоз. Всего в 2016 году от укусов насекомых пострадало 6500 костромичей/

По информации Роспотребнадзора чаще всего в связи с укусами к врачам обращаются жители Алтай, а также Вологодской и Томской областей.

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