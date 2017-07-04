Находившийся в бегах экс-глава калининградского Минстроя арестован в Москве

Калининград, , 19:43 — REGNUM Экс-глава Министерства строительства Калининградской области Амир Кушхов арестован Тверским судом города Москвы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

На сайте суда уточнено, что сегодня, 3 июля решение об аресте было обжаловано защитой экс-министра, однако он продолжает находиться под стражей. Вместе с Кушховым арестованы также заместитель начальника по строительному контролю государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Сергей Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» (дочка группы компаний «Сумма») Хачим Эристов.

Уголовное дело связано с махинациями при подготовке площадки строительства стадиона «Калининград-Арена» к Чемпионату мира по футболу. Инкриминируемая сумма ущерба государству превышает 500 млн рублей.

Напомним, в декабре 2016 года Кушхов был уволен из министерства после того, как в отношении чиновника началась доследственная проверка. Минувшей весной стало известно, что бывший министр строительства Калининградской области скрывается от следствия.

Амир Кушхов возглавил министерство строительства Калининградской области в 2015 году, до этого он руководил госучреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства». В Калининград Кушхов прибыл из Москвы, где, в частности, работал управляющим делами постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики при президенте РФ.

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