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СМИ: Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно

Происшествия

Капитан турецкого корабля отказался от проверки судна

СМИ: Береговая охрана Греции обстреляла турецкое судно
Флаг Греции

Анкара, 3 июля 2017, 19:30 — REGNUM  Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому грузовому судну, заявил капитан турецкого корабля Сами Калкаван, 3 юля сообщает Reuters со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Служащие береговой охраны Греции планировали проверить турецкое судно в греческом порту. Турецкий грузовой корабль был обстрелян, когда капитан судна отказался причалить в порту на греческом острове Родос, на борту корабля остались 16 пулевых отверстий.

Калкаван не объяснил, почему он отказался от проверки судна. Представитель министерства судоходства Греции подтвердил, что береговая охрана пыталась досмотреть грузовое судно, добавив, что турецкий корабль не подчинился приказу береговой охраны и вернулся в территориальные воды Турции.

Калкаван подтвердил, что корабль, который вышел из юго-восточного турецкого порта Искендерун, расположенного вблизи сирийской границы, вернулся в турецкие воды.

Напомним, отношения между двумя государствами обострились после того, как Верховный суд Греции отказал экстрадировать восемь солдат, участвовавших в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Также одной из причин частых споров между Турцией и Грецией является отсутствие точной границы в Эгейском море. Власти Греции контролируют почти все острова в Эгейском море. Спорным является остров Имиа, который в Турции получил название Кардак.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция и Турция оспаривают принадлежность острова Имиа

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