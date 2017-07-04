Ижевские подростки в сауне отравились парами хлора

Ижевск, , 19:18 — REGNUM В Ижевске подростки, отправившись в сауну, отравились парами хлора. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, по данному факту начата проверка.

Пятеро подростков с признаками отравления газообразным хлором были госпитализированы в детскую клиническую больницу 2 июля 2017 года около 18:00. Установлено, что отравление произошло в сауне расположенной на территории Ленинского района Ижевска.

В больнице несовершеннолетним оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент дети находятся дома.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родители пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты необходимые пробы.

К проведению проверки привлечены органы Роспотребнадзора.