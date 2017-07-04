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В результате ДТП с автобусом в Германии погибли 18 человек

Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком и загорелся

Берлин, 3 июля 2017, 19:14 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Баварии (Германия) с участием автобуса погибли 18 человек. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба полиции Верхней Франконии (административный округ Баварии).

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 июля на шоссе А9 на юге Германии. Туристический автобус, который вёз группу туристов из Саксонии, столкнулся с грузовиком и загорелся.

В автобусе находились 46 пассажиров и два водителя.

По данным полиции Верхней Франконии, в результате ДТП погибли 18 человек. Остальные 30 получили ранения. Участок автобана, где произошло ДТП, был перекрыт на весь день.

Отмечается, что среди жертв — женщины и мужчины в возрасте от 66 до 81 года. Судмедэксперты и специалисты Федерального управления уголовной полиции занимаются опознанием тел.

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