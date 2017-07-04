Крупная партия оружия изъята во Франции пограничниками из Великобритании

Лондон, , 18:51 — REGNUM Британские пограничники изъяли десятки единиц огнестрельного оружия на территории Франции возле Евротоннеля, 3 июля сообщает Reuters.

Партию оружия обнаружили в городе Кокель. 79 пистолетов и боеприпасы к ним были спрятаны среди автомобильный запчастей в жилом автоприцепе. Полиция арестовала одного подозреваемого.

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Еще одного подозреваемого арестовали в британском порту Дувр. Оба арестованных предстали перед судом Лондона 3 июля.

Оружие предназначалось для преступных организаций Лондона, заявил заместитель директора Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Гарднер.

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Напомним, в феврале текущего года в результате серии антитеррористических операций в Великобритании задержали около 300 подозреваемых, полиция изъяла более 800 единиц оружия, включая 200 пистолетов, два пулемета и 11 винтовок.

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