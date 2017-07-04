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Нижегородка утопила новорожденного сына в ведре с водой

Происшествия

На протяжении всего срока беременности обвиняемая скрывала свое состояние

Нижегородка утопила новорожденного сына в ведре с водой
Ведро

Нижний Новгород, 3 июля 2017, 18:33 — REGNUM  

Жительница Нижегородской области утопила новорожденного ребенка в ведре с водой, после чего спрятала тело в подполе.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 10 апреля 2017 года женщина поступила в Починковскую районную больницу. Врачи сообщили в полицию о том, что у пациентки за несколько дней до госпитализации произошли роды. При осмотре ее дома и было обнаружено тело младенца.

Установлено, что на протяжении всего срока беременности обвиняемая скрывала свое состояние и не вставала на учет в женскую консультацию, намеревалась родить в домашних условиях.

По версии следствия, 6 апреля 2017 года в вечернее время в своем доме в Следователи полагают, что обвиняемая родила жизнеспособного, доношенного мальчика.

Сразу же после родов она, не желая растить и воспитывать новорожденного, оставила мальчика в ведре с водой. На следующий день обвиняемая завернула тело погибшего ребенка в пакеты и убрала в подпол спальной комнаты.

В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом деянии признала полностью, в содеянном раскаялась и добровольно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде муж и жена осуждены за убийство своего новорожденного сына. Женщина самостоятельно, без помощи врачей, родила здорового, доношенного мальчика. В период беременности женщина на учет не вставала, за медицинской помощью не обращалась.

Спустя месяц после рождения родители ребенка утопили его в ванной и отвезли тело в лес.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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