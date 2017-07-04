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Шесть пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Испании

Происшествия

На месте возгорания находились 22 пожарных

Шесть пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Испании
skeeze
Лесные пожары

Мадрид, 3 июля 2017, 18:20 — REGNUM  При тушении лесного пожара в Португалии пострадали шесть сотрудников пожарной охраны, заявили представители службы скорой помощи, 3 июля сообщает Associated Press.

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Пострадали шесть сотрудников частной пожарной компании, которые помогали государственным службам при тушении лесного пожара в районе города Томар, расположенного в 120 километрах к северу от Лиссабона, согласно заявлению Агентства гражданской обороны.

На месте возгорания находились 22 пожарных, для тушения огня власти задействовали два самолета.

Напомним, в настоящее время на юге Испании стоит засушливая погода. 3 июля температура воздуха в Лиссабоне достигла около 40 градусов Цельсия.

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Лесной пожар произошел в 40 километрах от Педроган-Гранди, где 17 июня погибли 64 человека. Они пытались проехать на своих автомобилях через горящий лес.

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Лесные пожары-2017
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