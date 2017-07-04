После аварии в Татарии дорожный контроль усиливают в Чувашии

Чебоксары, , 17:56 — REGNUM В Чувашии принимают меры в связи с автокатастрофой в соседней Татарии, в которой погибли 14 человек. На дорогах республики усилят контроль, особое внимание будет уделяться предрейсовым осмотрам водителей, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

На планёрке в правительстве подняли вопрос о необходимости усиления мер в связи с крупной автокатастрофой в Татарии и двумя ДТП в Чувашии со смертельным исходом, которые произошли на минувшей неделе.

«Была обозначена необходимость усиления контроля за дорожной ситуацией. Глава региона распорядился провести внеочередное заседание комиссии по дорожно-транспортным происшествиям, особое внимание уделить инструктажу, предрейсовым осмотрам водителей, обеспечить исправность работы всех камер видеофиксации нарушений ПДД», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля в Татарии пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем КамАЗ, буксировавшим на жёсткой связке ещё один грузовик. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы. По последним данным, в ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары. Кроме того, ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

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Отметим, 28 июня в автоаварии в Чувашии погибли три человека. ДТП произошло на 53 км автодороги «Цивильск — Ульяновск» неподалеку от деревни Караклы Канашского района. По предварительны данным МВД по Чувашии, водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107. После ДТП произошло возгорание обоих автомобилей. В результате происшествия погибли оба водителя и 60-летняя пассажирка.

Напомним, в 2015 году в крупном ДТП с участием автобуса погибли рабочие из Чувашии. Авария произошла утром 14 мая на трассе Пенза — Тамбов в районе села Константиновка Пензенского района. Микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров, столкнулся грузовиком. В результате аварии 10 пассажиров микроавтобуса погибли и девять травмированы. Все погибшие и раненые в ДТП — жители Урмарского и Янтиковского районов Чувашии.

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