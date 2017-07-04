МЧС предупредило о новых ливнях в Новгородской области

Великий Новгород, , 17:49 — REGNUM МЧС России предупредило о грозовом фронте, надвигающемся на Новгородскую область. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие смс-уведомления получили жители региона.

В 17:20 ведомство сообщило о том, что в ближайшие 1−3 часа местами по области ожидаются грозы и ливни с кратковременным усилением ветра до 12−15 м/с. Наибольшая вероятность непогоды — в восточных районах Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди 30 июня и 1 июля привели к чрезвычайной ситуации в регионе. В Любытинском, Окуловском и Крестецком районе оказались разрушенными участки двух десятков дорог, подтопленными и оторванными от мира — сотни жителей сёл и деревень в Любытинском и Крестецком районах. Серьёзные подтопления до сих пор ликвидируются в районных центрах Любытино и Крестцы, а также ряде других населённых пунктов. Ущерб от повреждения дорог пока не подсчитан, но власти уже заявили, что он будет «очень большим», а ряд дорог придётся фактически строить заново.