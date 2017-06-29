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«Он уже не дышал»: алтайский электромонтёр спас тонущего подростка

Происшествия

Трагедия едва не случилась в Каменском районе на озере Рица

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«Он уже не дышал»: алтайский электромонтёр спас тонущего подростка
© Светлан Шаповалова
Алтайский край

Камень, Алтайский край, 29 июня 2017, 11:37 — REGNUM  Навыки по оказанию первой помощи помогли алтайскому электромонтеру Максиму Овчарову спасти подростка, едва не утонувшего на озере Рица в Каменском районе Алтайского края. Подробности корреспонденту ИА REGNUM рассказали сегодня его сослуживцы из ОАО «Алтайэнерго».

"В прошлое воскресенье электромонтёр Максим с женой и трехгодовалой дочкой отдыхали на Рице. Когда отдыхающие услышали крики: «Помогите, тонет человек!», Максим прыгнул в машину и, не жалея «ходовки», рванул на противоположный берег. Говорит, сразу нырнул, только тапки сбросил. В зелёной воде было трудно что-то разглядеть, но он нащупал тело, вытащил наверх», — поделились сослуживцы.

Позднее мужчина рассказал им, что пока он спасал парня, добрых три десятка человек на берегу просто стояли и смотрели.

«Он уже не дышал. Но я работаю в Северных сетях, мы там каждый год проходим инструктажи и сдаём экзамены, в том числе — по оказанию первой помощи. Сразу всё вспомнил, взял парня под грудь и надавил, чтобы вода из лёгких вышла. Короче, когда приехала «скорая», он уже после искусственного дыхания пришел в сознание», — пояснил электромонтёр.

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Алтайский электромонтер Максим Овчаров
Иллюстрация: Личный архив Максима Овчарова
Алтайский электромонтер Максим Овчаров

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде. За несколько дней, прошедших с открытия купального сезона, в регионе утонули трое детей.

Ещё об одном случае со счастливым спасением стало известно 17 июня. В районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту ушёл под воду маленький ребёнок. Помогли реанимировать его очевидцы происшествия, которых по телефону консультировал спасатель ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские спасатели дистанционно помогли едва не утонувшему ребенку

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Происшествия на воде
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