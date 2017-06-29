«Он уже не дышал»: алтайский электромонтёр спас тонущего подростка

Камень, Алтайский край, , 11:37 — REGNUM Навыки по оказанию первой помощи помогли алтайскому электромонтеру Максиму Овчарову спасти подростка, едва не утонувшего на озере Рица в Каменском районе Алтайского края. Подробности корреспонденту ИА REGNUM рассказали сегодня его сослуживцы из ОАО «Алтайэнерго».

"В прошлое воскресенье электромонтёр Максим с женой и трехгодовалой дочкой отдыхали на Рице. Когда отдыхающие услышали крики: «Помогите, тонет человек!», Максим прыгнул в машину и, не жалея «ходовки», рванул на противоположный берег. Говорит, сразу нырнул, только тапки сбросил. В зелёной воде было трудно что-то разглядеть, но он нащупал тело, вытащил наверх», — поделились сослуживцы.

Позднее мужчина рассказал им, что пока он спасал парня, добрых три десятка человек на берегу просто стояли и смотрели.

«Он уже не дышал. Но я работаю в Северных сетях, мы там каждый год проходим инструктажи и сдаём экзамены, в том числе — по оказанию первой помощи. Сразу всё вспомнил, взял парня под грудь и надавил, чтобы вода из лёгких вышла. Короче, когда приехала «скорая», он уже после искусственного дыхания пришел в сознание», — пояснил электромонтёр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде. За несколько дней, прошедших с открытия купального сезона, в регионе утонули трое детей.

Ещё об одном случае со счастливым спасением стало известно 17 июня. В районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту ушёл под воду маленький ребёнок. Помогли реанимировать его очевидцы происшествия, которых по телефону консультировал спасатель ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

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