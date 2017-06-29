Четверг, 29 Июня 2017 года
08:13:03 МСК

Барнаульского автомобилиста будут судить за смертельную гонку

Происшествия

Пьяная езда жителя столицы Алтайского края привела к гибели двух человек

Пешеходный переход в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Пешеходный переход в Барнауле

Барнаул, 29 июня 2017, 07:42 — REGNUM  В Октябрьский суд Барнаула сегодня, 29 июня, направлено уголовное дело о резонансном ДТП со смертельным исходом, произошедшим в конце апреля 2017 года на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Барнаула Вячеслав Лахонин.

Владелец внедорожника BMW X5, который на бешеной скорости промчался на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль LADA, а потом еще и сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, может получить до 9 лет лишения свободы. Дело в том что оба пострадавших ‑ и водитель «Лады» и девушка — скончались, а сам виновник в момент аварии был пьян.

Это ЧП попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На видеокадрах, позднее попавших в социальные сети, видно что за гонщиком следовали сотрудники ГИБДД. Однако, начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова утверждает, что преследование не могло спровоцировать ДТП.

«Наши сотрудники обратили внимание на нехарактерное поведение водителя за рулём, и подозреваемому был подан сигнал об остановке. Водитель этот сигнал проигнорировал, он просто-напросто резко увеличил скорость, и в связи с тем, что он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил тяжкое ДТП», — пояснила Светлана Ляпунова.

Позднее выяснилось, что на момент свершения ДТП обвиняемый уже был лишен права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Алтайском крае было выявлено более 4000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий с десятками раненых.

Читайте ранее в этом сюжете: За рулем под градусом: на Алтае выявили более 4 тысяч нетрезвых водителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
29.06.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.06.17
Пентагон не готов обсуждать «военные планы» по Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
29.06.17
Законопроект воронежских депутатов ставит под угрозу исторические памятники
ВоронежРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.06.17
Убийцы и погромщики, герои киевской хунты: во Львове пройдет ШухевичФест
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.06.17
Если Польша даст украинцам гражданство, что с ней за это будет?
ОполеПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.06.17
Условия МВФ для Украины дают новый шанс Юлии Тимошенко
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.06.17
Вопрос об Айя-Софии окончательно переходит в политическую плоскость
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.06.17
Реновация: Гражданскому обществу приходится быть. И быть активным
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.06.17
Порошенко и президент: ритуальные пляски вокруг визита в Белый Дом
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.06.17
Латвия законодательно «примиряет» красноармейцев и нацистов
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.06.17
Чили обыграли Португалию в полуфинале КК-2017
КазаньРоссия Футбол Спорт
NB!
28.06.17
На Украине признались в организации убийства Моторолы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.06.17
МИД Украины: «Россия везде, она вмешается в выборы в Италии»
РимИталия Евроинтеграция Украины Политика
NB!
28.06.17
Елена ХаненковаСША: Манафорт признался в работе на Януковича и получении $17 млн
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
28.06.17
Марлен МасловПочему для штаба либерализма — ВШЭ — Маннергейм лучше Сталина?
МоскваРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
28.06.17
Яков РудьПетр Киевский будоражит Париж и Макрона
ПарижФранция Евроинтеграция Украины Политика
NB!
28.06.17
Telegram внесён в госреестр
МоскваРоссия Угроза блокировки мессенджера Telegram в России Общество
NB!
28.06.17
Борис МарцинкевичНачало атомной эры в СССР
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.06.17
Юрий НосовПо кому ударит удар по Telegram?
МоскваРоссия Угроза блокировки мессенджера Telegram в России Общество
NB!
28.06.17
Эдуард Лимонов в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Общество
NB!
28.06.17
Елена ХаненковаКого в США судить по «русскому делу»?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
28.06.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное