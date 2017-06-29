Барнаульского автомобилиста будут судить за смертельную гонку

Барнаул, , 07:42 — REGNUM В Октябрьский суд Барнаула сегодня, 29 июня, направлено уголовное дело о резонансном ДТП со смертельным исходом, произошедшим в конце апреля 2017 года на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Барнаула Вячеслав Лахонин.

Владелец внедорожника BMW X5, который на бешеной скорости промчался на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль LADA, а потом еще и сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, может получить до 9 лет лишения свободы. Дело в том что оба пострадавших ‑ и водитель «Лады» и девушка — скончались, а сам виновник в момент аварии был пьян.

Это ЧП попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На видеокадрах, позднее попавших в социальные сети, видно что за гонщиком следовали сотрудники ГИБДД. Однако, начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова утверждает, что преследование не могло спровоцировать ДТП.

«Наши сотрудники обратили внимание на нехарактерное поведение водителя за рулём, и подозреваемому был подан сигнал об остановке. Водитель этот сигнал проигнорировал, он просто-напросто резко увеличил скорость, и в связи с тем, что он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил тяжкое ДТП», — пояснила Светлана Ляпунова.

Позднее выяснилось, что на момент свершения ДТП обвиняемый уже был лишен права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Алтайском крае было выявлено более 4000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий с десятками раненых.

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