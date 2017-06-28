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Ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае исчисляется миллионами рублей

Происшествия

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 140 сообщений о возгораниях

Алтайский лес
© ИА REGNUM
Алтайский лес

Барнаул, 28 июня 2017, 14:18 — REGNUM  С начала пожароопасного сезона, который в 2017 году стартовал в Алтайском крае 21 апреля, в органах дознания УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю зарегистрировано 140 сообщений о пожарах, связанных с возгоранием сухой травы, лесной подстилки, а также лесного массива. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельности Евгений Роготов.

По его словам, только в результате трёх пожаров ущерб составил 1 764 691 рубль (речь идет о возгораниях в Быстроистокском и Кытмановском районах Алтайского края). В связи с этим прокуратурой возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 261 УК РФ.

Помимо этого, в отношении девяти лиц, виновных в совершении сельхозпалов в Залесовском, Хабарском, Волчихинском, Троицком и Заринском районах, применено наказание в виде административного штрафа по ст. 8.32 КоАП РФ («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»).

«Основными причинами возникновения лесных пожаров является нарушение населением правил пожарной безопасности на природных объектах», — заявил Евгений Роготов.

Он также напомнил, что административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусматривает штраф до 5 тысяч рублей, а уголовная — от 4 лет до 10 лет лишения свободы (при умышленном поджоге).

Напомним, к 2018 году в Алтайском крае будет подготовлена нормативная база, позволяющая более жёстко наказывать нарушителей противопожарного режима, вплоть до лишения муниципалитета государственной поддержки. Об этом в мае 2017 года заявил алтайский губернатор Александр Карлин.

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Между тем, по оперативным данным Регионального диспетчерского пункта Минприроды Алтайского края, за прошедшие сутки пожаров на землях лесного фонда допущено не было.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем не менее, за прошедшие выходные на Алтае произошло более 30 пожаров. Правда, их причинами стали, в основном, грозовые разряды.

Читайте ранее в этом сюжете: За трое суток в Алтайском крае произошло 34 лесных пожара

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Лесные пожары-2017
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