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Житель Удмуртии попался на порно с малолетними

Происшествия

Общение с несовершеннолетними, в том числе с 10-летней девочкой из Алтайского края, происходило по интернету

Ижевск, 28 июня 2017, 05:15 — REGNUM  Полтора года потребовалось алтайским следователям, чтобы изобличить педофила из Удмуртии, который посредством социальной сети развращал девочек. Подробности уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Своих жертв любитель детского порно подыскивал под вымышленным именем через свою страницу. Именно так в 2015 году он познакомился с 10-летней жительницей Алтайского края, которая на протяжении почти полугода пересылала мужчине по его просьбам фотографии и видеозаписи порнографического содержания со своим участием.

«Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции была проведена колоссальная работа по установлению лица, причастного к указанному преступлению. Следствие осложнялось предпринятыми обвиняемым мерами конспирации и удалением страниц с перепиской», — пояснила Ольга Чеснокова.

После задержания педофила выяснилось, что в этот же период он совершил развратные действия на территории Удмуртии в отношении другой несовершеннолетней девочки (ч.1 ст. 135 УК РФ), за что был осуждён к обязательным работам.

Суд, с учётом всех обстоятельств, приговорил развратника к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный срок за развращение трёх малолетних девочек получил житель Волгоградской области. Преступление против половой неприкосновенности детей злоумышленник совершил осенью 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом развратнику детей прописали 13 лет строгого режима

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