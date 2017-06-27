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В Алтайском крае отправили в колонию двоих настырных нарушителей границы

Происшествия

Двое граждан Республики Таджикистан дважды попытались обустроиться в Алтайском крае в обход законов

Алтай
© Светлана Шаповалова
Алтай

Барнаул, 27 июня 2017, 06:43 — REGNUM  Двое граждан Республики Таджикистан — Амира Назмиддинзоды (1991 г.р.) и Бузургмехра Мадазимзоды (1989 г.р.) настолько сильно стремились обосноваться на постоянное место жительства в Алтайском крае, что урезонить их незаконное намерение получилось только со второго раза. Подробности уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ) и последующего судебного решения сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

В 2015—2016 годах мужчины были выдворены из России за нарушения миграционного законодательства с запретом въезда в страну сроком на четыре года каждый. Однако 18 октября 2016 года они снова попытались приехать на Алтай, предъявив на пограничном контроле автомобильного пункта пропуска в Карасукском районе Новосибирской области паспорта с новыми установочными данными. Известно, что в Алтайском крае граждане успели трудоустроиться и планировали в дальнейшем легализоваться.

«Амира Назмиддинзода сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали во время оформления документов по фиктивным установочным данным в миграционном центре. Его «коллега», узнав о задержании, предпринял попытку скрыться — уехал из Барнаула. Но спустя некоторое время также оказался под стражей», — отметили в ФСБ.

Суд учел признание вины и раскаяние обвиняемых и назначил иностранцам наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только с начала 2017 года алтайские пограничники выявили в пунктах пропуска более 30 граждан (россиян и иностранцев), находившихся в федеральном и межгосударственном розыске за совершение преступлений. А всего в 2016 году за совершение уголовно наказуемых деяний на российско-казахстанской границе было выявлено свыше 170 граждан.

Одно из последних задержаний произошло в мае 2017 года. Двое неизвестных лиц, преодолев оградительный забор, двигались в Россию со стороны Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские пограничники задержали двоих нарушителей

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Незаконное пересечение государственной границы
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