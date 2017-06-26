В Алтайском крае зарегистрировали почти 6 тыс. наркоманов

Барнаул, , 09:23 — REGNUM В Алтайском крае проживают 5900 зарегистрированных наркоманов (0,25% от общей численности населения края). Показатель распространенности наркомании в 2016 году к уровню 2014 года снизился на 15,5% и составил 248,2 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показателя по Сибирскому федеральному округу на 9,1%. Такие данные сегодня приводит краевой минздрав.

«В 2016 г. за наркологической помощью обратилось 414 пациентов с зависимостью от наркотиков. Показатель первичной заболеваемости наркоманией за период 2014—2016 годов снизился на 19,4%. В 2017 году тенденция к снижению показателей сохраняется», — отмечают чиновники.

По словам министра здравоохранения Алтайского края, также снизились показатели смертности от острых отравлений наркотическими веществами (на 71,4% по сравнению с 2012 годом, что ниже, чем в среднем по стране, почти на 43%). Министр здравоохранения отметила, что в крае изменилась структура потребления наркотических средств: регистрируется рост употребления синтетических наркотиков, психостимуляторов, тогда как доля опиатов снизилась до 5,5%.

Также в Минздраве известно о 5 подростках с диагнозом наркомания.

«Данный показатель ниже аналогичного по СФО на 82,6%, РФ на 65,8%. Показатель учтенных подростков с пагубным употреблением наркотических веществ в 2016 г. к уровню 2014 г. снизился на 19,7%, и стал ниже аналогичного показателя по СФО на 44,5%, по РФ на 10,7%», — заявили в краевом минздраве.

Напомним, в Алтайском крае антинаркотическую работу ведут в рамках государственной краевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 — 2020 годы. Ее общий объем финансирования составляет 21 603 тыс. рублей (из них из краевого бюджета — 21 603 тыс. рублей).

Между тем, в марте 2017 года, в ходе краевой антинаркотической комиссии присутствующие отмечали, что по результатам мониторинга наркоситуациия в Алтайском крае остается напряженной.

С этим согласна и председатель правления благотворительного фонда помощи матерям наркозависимых детей «Реинтеграция» Людмила Сёмочкина. «С ликвидацией ФСКН ситуация с распространением наркотиков, на мой взгляд, катастрофически усугубляется. Существенно ослабли профилактическая работа и антинаркотическая пропаганда. Как следствие, большое распространение получили всевозможные новомодные наркотики (спайсы, «соли», «скорости» и пр.), увеличилось число закладок, в эту деятельность вовлекается все больше молодежи, в том числе несовершеннолетние», — заявила руководитель некоммерческой организации.

Людмила Сёмочкина сожалеет, что реабилитацией и ресоциализацией наркоманов на федеральном уровне никто не занимается.

«Ведомства перекладывают ответственность друг на друга. В результате я не вижу структуры, которая бы курировала и контролировала этот процесс. Как следствие, проблема наркомании, на мой взгляд, перестала всех интересовать», — заявила она.

По словам Людмилы Сёмочкиной, устранение Наркоконтроля сказалось негативным образом на многих некоммерческих организациях. «Не секрет, что именно его руководство выступало нашим лоббистом на всех уровнях власти, осознавая всю важность этой работы. И как результат, несмотря на наш огромный успешный опыт участия в таких конкурсах, в 2016 году реабилитационным центрам не удалось выиграть ни одного гранта», — сожалеет общественница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие снижения числа употребляющих наркотики, при этом, по его словам, наблюдается рост числа несовершеннолетних наркоманов.

«К сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется. При этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

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