Понедельник, 26 Июня 2017 года
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За трое суток в Алтайском крае произошло 34 лесных пожара

Происшествия

Причинами возгораний стали грозовые разряды

Алтайский лес. Горный Чарыш
© Светлана Шаповалова
Алтайский лес. Горный Чарыш

Барнаул, 26 июня 2017, 08:00 — REGNUM  Неблагоприятные погодные условия (ветер, грозы и аномальная жара) привели к возникновению 34 лесных пожаров 23 — 25 июня в Алтайском крае. Как сообщает региональный диспетчерский пункт Минприроды, огнем было пройдено 21,07 га.

«На тушении было задействовано более 140 лесных пожарных, использовано 51 автоцистерна для заливки огня водой и 27 тракторов для опашки очагов возгораний», пояснили в Минприроды.

Всего с начала пожароопасного сезона, который начался в Алтайском крае 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 156 пожаров, огнём пройдена площадь 142,47 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 пожаров спровоцировали грозовые разряды 22 июня. Общая площадь, пройденная огнем в Тополинском, Круглянском, Борисовском, Шадрихинском участковых лесничествах, составила более 17 гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Грозовые разряды привели к семи пожарам в Алтайском крае

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Лесные пожары-2017
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