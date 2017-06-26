За трое суток в Алтайском крае произошло 34 лесных пожара
Причинами возгораний стали грозовые разряды
Барнаул, 26 июня 2017, 08:00 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия (ветер, грозы и аномальная жара) привели к возникновению 34 лесных пожаров 23 — 25 июня в Алтайском крае. Как сообщает региональный диспетчерский пункт Минприроды, огнем было пройдено 21,07 га.
«На тушении было задействовано более 140 лесных пожарных, использовано 51 автоцистерна для заливки огня водой и 27 тракторов для опашки очагов возгораний», пояснили в Минприроды.Всего с начала пожароопасного сезона, который начался в Алтайском крае 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 156 пожаров, огнём пройдена площадь 142,47 га.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 пожаров спровоцировали грозовые разряды 22 июня. Общая площадь, пройденная огнем в Тополинском, Круглянском, Борисовском, Шадрихинском участковых лесничествах, составила более 17 гектаров.
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