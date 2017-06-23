Грозовые разряды привели к семи пожарам в Алтайском крае

Барнаул, , 06:57 — REGNUM Сразу шесть пожаров в алтайских лесах спровоцировала накануне сухая гроза, наблюдавшаяся в Озеро-Кузнецовском лесничестве, на приграничной территории с Республикой Казахстан. Как сообщает сегодня, 23 июня, Минприроды Алтайского края, общая площадь, пройденная огнем в Тополинском, Круглянском, Борисовском, Шадрихинском участковых лесничествах, составила более 17 гектаров.

Для координации действий наземных сил служба лесной авиации вынуждена была поднять вертолёт. Оказать помощь в тушении пожаров были готовы и специалисты лесного хозяйства Республики Казахстан, но алтайские лесопожарные формирования справились сами.

«Ещё одно возгорание, причиной которого стала гроза, было обнаружено сегодня в Борисовском участковом лесничестве Озеро-Кузнецовского лесничества. Его тоже удалось оперативно ликвидировать», — пояснили в Алтайлесе.

Всего за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров было задействовано 24 человека, 16 единиц техники, в том числе девять автомобилей и семь тракторов. Налёт воздушными судами лесной авиации составил 2 часа 05 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона, который стартовал в регионе 21 апреля, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 140 пожаров, огнём пройдена площадь 140,56 га.

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