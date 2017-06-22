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Угнанные авто в обмен на героин: алтайские чекисты раскрыли аферу

Происшествия

Все наркосбытчики получили большие сроки заключения в колонии строгого режима

Героин в обмен на машины. УФСБ по Алтайскому краю помешало наркосбытчикам
Иллюстрация: УФСБ по Алтайскому краю
Героин в обмен на машины. УФСБ по Алтайскому краю помешало наркосбытчикам

Барнаул, 22 июня 2017, 12:51 — REGNUM  В Алтайском крае вынесен приговор аферистам, намеревавшимся приобрести и вывезти за пределы России угнанные автомобили класса «Люкс». Как сообщили сегодня, 22 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, свою преступную деятельность Худжумборов и Курбонтурдиев начали в апреле — мае 2016 года. Дорогостоящие угнанные автомобили она намеревались приобрести за половину стоимости и впоследствии реализовать их за пределами Российской Федерации по более высокой цене.

Когда сообщники подобрали аферистам два автомобиля — «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус 570», расчет за них был произведен пятью килограммами героина стоимостью свыше 6 млн рублей.

«Незаконная деятельность граждан пресечена в результате проведенной сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю спецоперации, в ходе которой Худжумборов и Курбонтурдиев были задержаны», — отмечается в официальном пресс-релизе прокуратуры Алтайского края.

Дело в том, что именно с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Алтайского края Юлии Богдановой суд приговорил Худжумборова к 16 годам, а Курбонтурдиева к 9 годам лишения свободы. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было установлено, что наркотики привезены в Алтайский край из одной из Центральноазиатских республик для дальнейшего распространения на территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае задержали наркоторговцев с крупной партией героина

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