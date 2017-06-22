Трагедия подлодки К-56 в воспоминаниях и свидетельствах очевидцев

Владивосток, , 03:24 — REGNUM Подводная лодка К-56, принимавшая участие в учениях кораблей Тихоокеанского флота, попала в катастрофу 14 июня 1973 года в заливе Петра Великого. О том, как героизм советских моряков-подводников спас подводный корабль в критической ситуации, рассказывает в своей статье Светлана Шаповалова, постоянный автор ИА REGNUM.

Причиной, вызвавшей катастрофу, чуть было не приведшую к гибели подводной лодки, было столкновение с научно-поисковым судном «Академик Берг», нарушившим правила мореходства в районе. Исполняющий обязанности командира корабля Леонид Хоменко принял решение выбросить лодку на берег сразу же после удара, благо лодка находилась недалеко от него. Это было судьбоносное решение, спасшее жизнь большинству экипажа. Но до берега еще нужно было дойти.

А во второй отсек, получивший при столкновении пробоину, быстро поступала вода. Моряки, оставшиеся во втором отсеке задраили переборочные двери и как могли боролись за живучесть. Но пробоина была велика, кроме того, вода залила аккумуляторы и была насыщена хлором, став ядовитой. В ходе спасения корабля 27 человек экипажа погибли. Обстоятельства их смерти, выяснившиеся в ходе расследования, показывают, что многие из них сознательно жертвовали жизнями, спасая лодку и товарищей. Да, было несколько человек, поведение которых заставляет предположить, что они поддались панике и проявили трусость. В целом же, экипаж лодки, несмотря на недостаточную слаженность, о причинах которой нужно говорить отдельно, проявил самые лучшие человеческие и профессиональные качества советских моряков.

Обвинения в неправильности принятых решений, которые выдвигались против офицеров подводного корабля уже при расследовании на берегу, были опровергнуты.

О воспоминаниях очевидцев и участников этой катастрофы, развернувшейся в заливе Петра Великого и о том, как удалось им спастись благодаря самопожертвованию их товарищей, читайте в статье: Трагедия подлодки К-56 в заливе Петра Великого

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