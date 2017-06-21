Среда, 21 Июня 2017 года
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Гроза оставила барнаульцев без электричества

Происшествия

Причиной массового отключения электроэнергии в центральной части Барнаула стали грозовые разряды

Разряд молнии над Барнаулом
Иллюстрация: Ирина Смирнова-Клевко
Разряд молнии над Барнаулом

Барнаул, 21 июня 2017, 05:06 — REGNUM  Около часа потребовалось сотрудникам «Алтайэнерго», чтобы возобновить в Барнауле подачу электричества, прерванного накануне вечером грозовыми разрядами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Как выяснилось, причиной нарушения энергоснабжения стало отключение 1 и 2 систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании, которое повлекло за собой обесточивание кабельной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Барнаульская ТЭЦ-2 — Барнаульская ТЭЦ-3» филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочернее предприятие ПАО «Россети» — «Алтайэнерго», прим. ИА REGNUM ).

«Без напряжения оставались девять подстанций 110 кВ города Барнаула. Повреждений на сетях Алтайэнерго нет. Сейчас энергоснабжение краевой столицы осуществляется в штатном режиме», — отметили энергетики.

Тем не менее, сотрудники филиала «Алтайэнерго» продолжают работать в особом режиме работы из-за погодных условий. В Алтайский край пришли гроза, ливневые дожди и град. На случай возможных происшествий, связанных с отключением электричества, электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей готовы обеспечить передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).

«Они расположены в узловых подразделениях и всегда готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты», — заверили энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на ближайшие три дня в регионе действует штормовое предупреждение. По причине жаркой и ветреной погоды не исключены лесные пожары.

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