На Алтае от загоревшегося автомобиля погиб ребёнок

Барнаул, , 04:44 — REGNUM В селе Линевское Смоленского района произошла трагедия. Скончался трёхлетний ребенок, который подошёл слишком близко к загоревшемуся автомобилю. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, огонь перекинулся на малыша после того, как в машине от жара лопнуло стекло.

«С обширными ожогами тела мальчик был госпитализирован в районную больницу, где скончался через несколько дней», — констатировали следователи.

Известно, что ЧП случилось 16 июня 2017 года. Возгорание автомобиля «Жигули» произошло на территории одного из частных домовладений, а малолетние дети, находившихся в то время без присмотра, подошли к транспортному средству.

Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе начавшейся накануне доследственной проверки. Назначены и проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гибель школьника в загоревшемся автомобиле расследуют в Пензе. ЧП произошло на рыбалке, где 11-летний ребенок был со своим дедом.

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