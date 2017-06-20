За обрушение стены в детском саду на Алтае ответит заведующая

Барнаул, , 13:29 — REGNUM ЧП с пострадавшими, произошедшее в апреле 2017 года на игровой площадке МДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» в Алтайском крае привело к возбуждению уголовного дела. Как сообщила сегодня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, уголовное дело пост. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении исполняющей обязанности заведующей детским садом.

Напомним, обрушение кирпичной стены веранды, которую не успели демонтировать рабочие, произошло в тот момент, когда воспитанники детсада играли в песочнице. В результате двое малышей получили телесные повреждения, причинившие легкий и средней тяжести вред здоровью.

«Обвиняемая, достоверно зная, что реконструкция навеса не завершена, допустила в дальнейшем эксплуатацию объекта, представляющего опасность для жизни и здоровья детей», — заключили следователи.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, и уголовное дело направлено прокурору. Кроме того, СУ СК РФ по Алтайскому краю внесло представление в адрес районной администрации с целью обеспечения финансирования ремонта детского сада и привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших эксплуатацию на территории дошкольного учреждения опасного объекта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, высота неразобранной стены, рухнувшей на малышей, составляла 180 сантиметров. Один пострадавший ребёнок получил поверхностные ссадины и был просто напуган, а у второго врачи обнаружили перелом костей стопы, ушиб носа, ссадины в области спины и ягодиц.

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