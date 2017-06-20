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Аномальная жара: на Алтае готовятся к борьбе с пожарами

Происшествия

Все силы и средства пожаротушения приведены в полную боевую готовность

Алтай переживает аномальную жару
© Светлана Шаповалова
Алтай переживает аномальную жару

Барнаул, 20 июня 2017, 10:45 — REGNUM  Жаркая (до плюс 29−34 градусов) и ветреная погода, установившаяся в последние несколько дней на Алтае, предоставляет реальную угрозу для лесного хозяйства региона. Высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами — чрезвычайная (5 класс горимости) будут наблюдаться с 21 по 23 июня. Именно поэтому все силы и средства пожаротушения приведены в полную боевую готовность, сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В ходе состоявшегося накануне экстренного заседания оперативного штаба по охране лесов от пожаров было отмечено, что с начала пожароопасного сезона найдены 7 виновников лесных пожаров и зафиксировано 143 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Также известно, что при патрулировании в отношении нарушителей составлено более 400 протоколов.

Напомним, с 2018 года к нарушителям противопожарного режима в Алтайском крае будут применяться жесткие меры: помимо внушительного штрафа местные руководители могут лишиться государственной поддержки.

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«За прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано 2 лесных пожара в Быстроистокском районе. Причиной этих возгораний стали грозовые разряды, огнем пройдено 0,31 га.», — пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошлые выходные в Алтайском крае было ликвидировано 3 лесных пожара общей площадью 0,13 га. А всего с начала пожароопасного сезона, который на Алтае начался 21 апреля, произошло более 100 лесных пожаров, огнём пройдена площадь более 117 га.

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Лесные пожары-2017
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