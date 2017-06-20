Алтайские спасатели дистанционно помогли едва не утонувшему ребенку

Рубцовск, Алтайский край, , 09:57 — REGNUM Спасатели еще до приезда медиков помогли спасти ребенка из Рубцовска, едва не утонувшему в реке Алей во время купания. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

События вечера 17 июня развивались стремительно. Встревоженная рубцовчанка позвонила спасателям и сообщила, что в районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту на её глазах ушел под воду маленький ребенок и что силами очевидцев мальчика достали из воды в бессознательном состоянии. Начальник караула 32 пожарно-спасательной части Константин Кострыкин, находившийся в диспетчерской по служебной необходимости, еще до приезда медицинской помощи помог очевидцам происшествия провести реанимационные мероприятия. В телефонном режиме начал консультировать мужчин, находившихся рядом с ребенком, коротко давать «азы» проведения реанимационных мероприятий. Очевидцы происшествия смогли удалить воду из дыхательных путей мальчика, провести искусственную вентиляцию лёгких.

«Наше общение продолжалось около 6 минут, всё это время они следовали моим советам. И наконец я услышал в трубке детский плач», — поделился Константин Кострыкин.

Пострадавшего купальщика госпитализировали подоспевшие медики. В МЧС полагают, что трагедии удалось избежать благодаря действиям неравнодушных очевидцев и активному участию капитана внутренней службы Кострыкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде. За несколько дней, прошедших с открытия купального сезона, в регионе утонули трое детей. В связи с этим правительство Алтайского края направило телеграммы в муниципалитеты, в которых говорится о персональной ответственности глав администраций районов и сельских поселений за водные ЧП.

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