Вторник, 20 Июня 2017 года
10:26:33 МСК

Алтайские спасатели дистанционно помогли едва не утонувшему ребенку

Происшествия

Мальчик наглотался воды и находился без сознания

Горный Чарыш
© Светлана Шаповалова
Горный Чарыш

Рубцовск, Алтайский край, 20 июня 2017, 09:57 — REGNUM  Спасатели еще до приезда медиков помогли спасти ребенка из Рубцовска, едва не утонувшему в реке Алей во время купания. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

События вечера 17 июня развивались стремительно. Встревоженная рубцовчанка позвонила спасателям и сообщила, что в районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту на её глазах ушел под воду маленький ребенок и что силами очевидцев мальчика достали из воды в бессознательном состоянии. Начальник караула 32 пожарно-спасательной части Константин Кострыкин, находившийся в диспетчерской по служебной необходимости, еще до приезда медицинской помощи помог очевидцам происшествия провести реанимационные мероприятия. В телефонном режиме начал консультировать мужчин, находившихся рядом с ребенком, коротко давать «азы» проведения реанимационных мероприятий. Очевидцы происшествия смогли удалить воду из дыхательных путей мальчика, провести искусственную вентиляцию лёгких.

«Наше общение продолжалось около 6 минут, всё это время они следовали моим советам. И наконец я услышал в трубке детский плач», — поделился Константин Кострыкин.

Пострадавшего купальщика госпитализировали подоспевшие медики. В МЧС полагают, что трагедии удалось избежать благодаря действиям неравнодушных очевидцев и активному участию капитана внутренней службы Кострыкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде. За несколько дней, прошедших с открытия купального сезона, в регионе утонули трое детей. В связи с этим правительство Алтайского края направило телеграммы в муниципалитеты, в которых говорится о персональной ответственности глав администраций районов и сельских поселений за водные ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае за несколько дней утонули трое детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
Главное сегодня
NB!
20.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 43 раза: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДостали! Дырку вам от бублика, а не деньги МВФ! — обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.06.17
Ответы Путина на прямой линии удовлетворили 90% граждан РФ — опрос
МоскваРоссия Прямая линия с президентом России В.В.Путиным 15 июня 2017 Общество
NB!
20.06.17
«НАТО считает, что Белоруссия – это Россия»
МинскБелоруссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
20.06.17
Максим ИсаевAmerican Conservative: После поражения ИГИЛ* — война между США и РФ в Сирии
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.06.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.06.17
Юрий БаранчикСША и Катарский кризис: развивать конфликт не нужно, а вот создать его...
ДохаКатар Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Юрий БаранчикБудет ли Москва и дальше «кормить» белорусских необандеровцев?
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
20.06.17
«Красная истерия» в Голливуде: как комедия утерла нос пропаганде
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
20.06.17
Юрий СеливановКлин клином и в Киеве вышибают
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
20.06.17
Каким будет политическое лето в Казахстане?
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Юрий СеливановШпионаж — дело добровольное. Контрразведка — спит
МоскваРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
20.06.17
Юрий БаранчикПрезидент и народ: переход к внутренним проблемам России неизбежен
МоскваРоссия Прямая линия с президентом России В.В.Путиным 15 июня 2017 Политика
NB!
20.06.17
Слушания Коми по «делу Трампа»: вторая часть Марлезонского балета
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Саудовская Аравия оплатит оборонный проект США?
Эр-РиядСаудовская Аравия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Включится ли Китай в ближневосточную потасовку?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Попытка госпереворота в Турции была срежиссированной провокацией?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
«Красный граф» и его романы: Алексей Толстой без цензуры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
20.06.17
Японский долг станет тяжелее благодаря американской хитрости
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Евросоюз с опорой на собственные силы: кто и в чем должны быть едины
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
«На карте Путина Приднестровья в составе Молдавии нет»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
20.06.17
День Карелии: что стоит за праздником
ОлонецКарелияРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное