Укусы клещей уложили на больничную койку более 10 жителей Алтайского края

Барнаул, , 12:34 — REGNUM Несмотря на спад активности клещей, количество пострадавших от укусов этих опасных насекомых в Алтайском крае все ещё велико. Только за последнюю неделю они атаковали 682 жителя Алтайского края. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Роспотребнадзора, опубликованного сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края обратились с жалобами 8415 человек, из них 2434 ребенка.

«На сегодняшний день в больницах находится 12 жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Комиссионно диагноз «клещевой энцефалит» подтверждён у одного взрослого жителя края», — отметили специалисты Роспотребнадзора.

Исследования вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» показали, что в 4,4% случаев в клещах выявлено наличие вируса клещевого энцефалита.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее диагноз «клещевой энцефалит» комиссионно подтвердили одному взрослому жителю Алтайского края.

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