Понедельник, 19 Июня 2017 года
13:15:05 МСК

Укусы клещей уложили на больничную койку более 10 жителей Алтайского края

Происшествия

За последнюю неделю клещи атаковали 682 жителя региона

Клещи в алтайских лесах все еще атакуют
© Светлана Шаповалова
Клещи в алтайских лесах все еще атакуют

Барнаул, 19 июня 2017, 12:34 — REGNUM  Несмотря на спад активности клещей, количество пострадавших от укусов этих опасных насекомых в Алтайском крае все ещё велико. Только за последнюю неделю они атаковали 682 жителя Алтайского края. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Роспотребнадзора, опубликованного сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края обратились с жалобами 8415 человек, из них 2434 ребенка.

«На сегодняшний день в больницах находится 12 жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Комиссионно диагноз «клещевой энцефалит» подтверждён у одного взрослого жителя края», — отметили специалисты Роспотребнадзора.

Исследования вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» показали, что в 4,4% случаев в клещах выявлено наличие вируса клещевого энцефалита.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее диагноз «клещевой энцефалит» комиссионно подтвердили одному взрослому жителю Алтайского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае от клещей пострадали более 7,5 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
Главное сегодня
NB!
19.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 19 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Александр БеловЛиберальный миропорядок США: а был ли мальчик? – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Брянская «Единая Россия» отказалась от выборов в Госдуму
БрянскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
19.06.17
Corriere della Sera: Италия переживает взрыв нелегальной миграции
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
19.06.17
Военный Донбасс за сутки: взрыв на подстанции, минометный обстрел школы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
19.06.17
Что ждут от фильма Стоуна граждане России: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
19.06.17
Анна КумицкаяДва Любимова, депутаты, герой и архивариус: выборы рязанского губернатора
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
19.06.17
«Погибаю, но не сдаюсь!»: как корабли Черноморского флота пустили на дно
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Военно-морской флот Общество
NB!
19.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 57 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
19.06.17
Для 61% граждан РФ летний отдых ограничится домом и дачей: опрос
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
19.06.17
Шесть энергокомпаний РФ претендуют на иранские нефтегазовые проекты
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
19.06.17
Банк России отозвал лицензии у АО «Фидбэк» и АО «Расчетный Финансовый Дом»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
19.06.17
Максим Исаев Foreign Policy: Макрон и Трамп – два сапога пара?
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Екатерина НекрасоваНедостроенная мечеть в Уфе: фонд «Урал» против муфтията
УфаРоссия Ислам Политика
NB!
19.06.17
«Реинтеграцией Донбасса» Порошенко намерен прекратить АТО — СМИ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
19.06.17
ООН: Число беженцев за 2016 год составило 65,6 млн человек
ВашингтонСША Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
19.06.17
Ольга ДемиденкоХабаровск ждет мост на Сахалин, Сахалин и РЖД мечтают соединиться с Японией
Южно-СахалинскРоссия Строительство мостов Экономика
NB!
19.06.17
Шахтерский бунт на Дону: когда наступит мир в «угольном королевстве»?
Ростов-на-ДонуРоссия Акции протеста горняков Экономика
NB!
19.06.17
Власти Екатеринбурга ужесточили условия для перевозчиков
ЕкатеринбургРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
19.06.17
Выборы без выбора в Прикамье: «наместник уже есть»
ПермьРоссия Выборы губернатора Пермского края-2017 Политика
NB!
19.06.17
«Нефти не дают восстановиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.06.17
В Югре упразднят «мёртвые» деревни
Ханты-МансийскРоссия Изменение административно-территориального деления России Общество
ещё главное