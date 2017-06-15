На Алтай пришла аномальная жара

Барнаул, , 10:54 — REGNUM В течение пяти ближайших дней в Алтайском крае будет стоять аномальная жара: столбик термометра поднимется до +35˚С. Специалисты ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю не исключают, что жаркая и ветреная погода будет поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

«Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные поселки), линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения», — отмечается в официальном сообщении спасателей.

Между тем, по оперативным данным Регионального диспетчерского пункта Минприроды Алтайского края, за прошедшие сутки на землях краевого лесного фонда был ликвидирован только один пожар. Произошел он в Егорьевском районе по причине несоблюдения населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Огнем пройдено 0,04 гектара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона, с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 114 пожаров, огнём пройдена площадь 117,38 га.

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