Среда, 14 Июня 2017 года
13:41:06 МСК

Неисправный автомобиль стал причиной лесного пожара на Алтае

Происшествия

Огнем повреждено 0,2 га территории лесничества в Троицком районе Алтайского края

Сухая ветка дерева и неба синева. Алтай
© Светлана Шаповалова
Сухая ветка дерева и неба синева. Алтай

Барнаул, 14 июня 2017, 12:29 — REGNUM  Житель алтайского села Озеро-Петровское (Троицкий район Алтайского края), намеревавшийся отдохнуть на берегу реки Петровка, стал виновником лесного пожара. Об инцеденте с загоревшимся двигателем автомобиля сельчанина, произошедшем на территории Заводского участкового лесничества, сообщает сегодня министерство природных ресурсов Алтайского края.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожар на площади 0,2 га возник из-за неисправности топливной системы автомобиля, на котором мужчина приехал, чтобы искупаться.

«Был нарушен п.п. «д» п.№8 Правил пожарной безопасности в лесах, который запрещает использовать машины с неисправной системой питания двигателя в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды при образовании снежного покрова в лесах», — заявили в отделе федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах.

Известно, что в отношении нарушителя уже составлен соответствующий административный протокол (ч. 4. ст. 8.32 КоАП РФ).

По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано 5 лесных пожара. Огнем пройдено 0,69 гектара. Возгорания зарегистрированы в Егорьевском, Михайловском и Павловском районах. Их причинами стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах и грозовые разряды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона, который в Алтайском крае начался 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 113 пожаров общей площадью 117,34 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Грозовые разряды стали причиной 7 пожаров в алтайских лесах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017
Главное сегодня
NB!
14.06.17
Олег МихайловРусские школы в Литве: узаконивание второго сорта
ВильнюсЛитва Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Политика
NB!
14.06.17
Станислав ТарасовЗачем Турции военная база в Катаре
АнкараТурция Дипломатический скандал с Катаром и его последствия Политика
NB!
14.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 14 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.06.17
Великое переселение: Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
14.06.17
Станислав СтремидловскийЛитву раздражает налаживание отношений Белоруссии и Польши?
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
14.06.17
Леонид НерсисянПЗРК из РФ в Армении: ВВС Азербайджана придётся искать себе другую работу
ЕреванАрмения Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
14.06.17
США — ЕС: «Откажитесь от Nord Stream, мы вам будем поставлять СПГ»
ВашингтонСША Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
14.06.17
Транспортная реформа в Волгограде: собака лает, караван идёт
ВолгоградРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
14.06.17
Власти Забайкалья не считают «своей» проблему задержки зарплат бюджетникам
Петровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
14.06.17
Провалилось кресло: Жириновский просит укрепить кресла в зале заседаний ГД
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMСправляли безвиз – порвали два баяна: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
14.06.17
Госдума просит Медведева не нарушать права граждан Белоруссии на труд
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
14.06.17
Жириновский предложил радикальный способ решения проблем дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
14.06.17
«Позор!» и «Снесите нас!»: ГД — между противниками и сторонниками реновации
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
14.06.17
Сбербанку пригрозили реестром недобросовестных поставщиков
Великий НовгородРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
14.06.17
В Тамбовской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавший
ТамбовРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
14.06.17
Страшная находка: в центре Барнаула обнаружены человеческие останки
БарнаулРоссия Городское благоустройство Происшествия
NB!
14.06.17
«Позор!»: Протестующих против реновации сажают в автозак — и Митрохина
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
14.06.17
Гибралтар: Решить нерешаемое – остаться в ЕС и под Великобританией
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.06.17
«Оппозиция Венесуэлы хочет решить внутренние вопросы вмешательством извне»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
14.06.17
«Бесправие и беззаконие»: У здания Госдумы митингуют против реновации
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
14.06.17
Путин о «поверженной» России: «Это мечты»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
ещё главное