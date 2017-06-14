Неисправный автомобиль стал причиной лесного пожара на Алтае

Барнаул, , 12:29 — REGNUM Житель алтайского села Озеро-Петровское (Троицкий район Алтайского края), намеревавшийся отдохнуть на берегу реки Петровка, стал виновником лесного пожара. Об инцеденте с загоревшимся двигателем автомобиля сельчанина, произошедшем на территории Заводского участкового лесничества, сообщает сегодня министерство природных ресурсов Алтайского края.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожар на площади 0,2 га возник из-за неисправности топливной системы автомобиля, на котором мужчина приехал, чтобы искупаться.

«Был нарушен п.п. «д» п.№8 Правил пожарной безопасности в лесах, который запрещает использовать машины с неисправной системой питания двигателя в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды при образовании снежного покрова в лесах», — заявили в отделе федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах.

Известно, что в отношении нарушителя уже составлен соответствующий административный протокол (ч. 4. ст. 8.32 КоАП РФ).

По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано 5 лесных пожара. Огнем пройдено 0,69 гектара. Возгорания зарегистрированы в Егорьевском, Михайловском и Павловском районах. Их причинами стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах и грозовые разряды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона, который в Алтайском крае начался 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 113 пожаров общей площадью 117,34 га.

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