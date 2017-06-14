Страшная находка: в центре Барнаула обнаружены человеческие останки

Барнаул, , 09:48 — REGNUM В центре Барнаула сегодня, 14 июня, обнаружены костные останки людей. На страшную находку наткнулись коммунальщики при проведении работ в районе улицы Ползунова и проспекта Социалистического. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, работы временно приостановлены, на месте обнаружения останков находится следственно-оперативная группа.

«На данный момент неизвестны ни количество погребенных людей, ни причина их смерти, ни приблизительное время захоронения. По словам привлеченного нами эксперта, на данном участке ранее было захоронение. Всю недостающую информацию следователи надеются получить в ходе начатой доследственной проверки», — пояснила Ольга Чеснокова.

По данным ИА «ПолитСибРу», два с половиной столетия назад на месте сегодняшнего происшествия было первое городское кладбище. На нем похоронили русского изобретателя Ивана Ползунова.

Напомним, еще один инцидент с обнаружением человеческих останков произошел в октябре 2016 в Бийске. Местный житель наткнулся на погребение при проведении строительных работ по возведению жилого дома.

Читайте также: Бийчанин при строительстве дома наткнулся на останки людей

А наиболее резонансный случай произошел в Барнауле. В октябре 2009 года в карьере за автосалоном «Мерседес» на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта обнаружились 22 черепа с рублеными следами, кости человеческих скелетов, а также вещи: два золотых креста, золотая цепь, медные медальоны, мундштуки, кольцо с гравировкой «Марiя», расчески, зубную щетку, эмалированную кружку и прочие бытовые предметы.

Читайте также: В Барнауле обнаружено неизвестное захоронение

Позднее выяснилось, что захоронение относится ко времени 1922−1923 годов. А покоятся в нем бывшие офицеры и солдаты армии Колчака.

Читайте также: В Барнауле захоронят останки пленных армии Колчака