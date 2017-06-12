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В Алтайском крае от клещей пострадали более 7,5 тысяч человек

Происшествия

10 жителей региона госпитализированы с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом

Алтай
© Светлан Шаповалова
Алтай

Барнаул, 12 июня 2017, 08:20 — REGNUM  С начала сезона активности клещей, который начался в Алтайском крае 26 марта, от их укусов пострадали7733 человека, 2271 из них — дети. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что в стационарах находятся 10 жителей региона с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, больных с тяжелым течением заболевания нет. Комиссионно диагноз «клещевой энцефалит» подтвердили одному взрослому. При обследовании снятых с людей насекомыхв 4,4% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года сообщалось, что от укусов в Алтайском крае пострадали 6626 человек, 2004 из них — дети. В мае 2017 года заболевание сибирским клещевым тифом подозревали у 28 жителей края (2016 г. — 33).

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки жителей Алтайского края заболели после укуса клеща

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Клещевой сезон
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