Преподаватель Забайкальского госуниверситета не помнит, как выпала из окна

Чита, , 10:07 — REGNUM Многочисленные травмы в виде переломов черепа, голени и грудных позвонков получила преподаватель кафедры социологии Забайкальского госуниверситета, выпав из окна корпуса вуза. Но, как сообщила ИА «Чита.Ру» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Забайкальскому краю Лариса Иванова, данный инцидент признан несчастным случаем, оснований возбуждать уголовное дело не найдено.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что на момент ЧП преподаватель находилась в кабинете одна, свидетелей падения не было. Пострадавшую прооперировали, медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья преподавателя.

«По какой причине она выпала, женщина пояснить не может, ссылаясь на то, что не помнит. Признаков суицида не выявлено, и происшествие расценено как несчастный случай», — подчеркнула Иванова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае случаи падения из окон за последний месяц происходили трижды (два в Бийске, и один — в Барнауле), правда их причиной стала невнимательность взрослых при уходе за детьми.

Читайте также: Девочка выпала из окна пятого этажа в Барнауле

Два аналогичных случая произошли в Татарии.

Читайте также: Опасные окна: второй случай гибели ребёнка в Татарии за неделю

Самый резонансный инцидент случился в Красноярске. Там 29 мая при падении с 17 этажа погиб исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска Юрий Парыгин.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа