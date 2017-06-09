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Троих алтайских выпускников выгнали с ЕГЭ за пользование мобильниками

Происшествия

Два ученика попались на экзамене по физике и один — на профильной математике

Прощай, школа
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Прощай, школа

Барнаул, 9 июня 2017, 07:27 — REGNUM  С момента старта сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае зафиксированы три нарушения. Об этом со ссылкой на начальника отдела Минобразования и науки Алтайского края Ирину Дроздову сообщают «Вести-Алтай».

По словам чиновницы, последние случаи нарушений имели место 7 июня при сдаче ЕГЭ по физике. Телефоны смогли пронести двое выпускников, за что и были удалены из аудитории. Теперь их судьбу определит государственная экзаменационная комиссия. Всего с начала итогового тестирования выявлено три нарушения (первое произошло в процессе сдачи профильной математики).

Как уже сообщало ИА REGNUM, основной этап сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае продолжается. Сегодня, 9 июня, обязательный ЕГЭ по русскому языку сдадут порядка 12 тысяч. Минимально для поступления в вуз участнику ЕГЭ необходимо набрать 36 баллов. Резервный день для ЕГЭ по русскому языку назначен на 29 июня, 1 июля — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские выпускники начали сдавать ЕГЭ

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Единый государственный экзамен
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