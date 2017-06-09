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Жительница Бийска, провалившаяся в яму с кипятком, скончалась в больнице

Происшествия

Она получила ожоги 70% тела

Провал грунта в Бийске
Провал грунта в Бийске

Бийск, Алтайский край, 9 июня 2017, 06:52 — REGNUM  Коммунальная авария с провалом грунта в Бийске привела к трагедии. Женщина, которая 30 мая упала в образовавшуюся яму с кипятком, скончалась от ожогов в реанимационном отделении городской больницы №2. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Напомним, обширные ожоги пострадавшая получила из-за прорыва подземной теплотрассы по улице Мерлина, 2. Ранее в «Бийскэнерго» рассказали, что женщина провалилась в пустоту, которая образовалась из-за невыявленного дефекта после гидравлических испытаний. Доследственную проверку по факту оказания услуг местной энергетической компании, не отвечающих требованиям безопасности, проводит СУ СК РФ по Алтайскому краю. С места трагедии взят на экспертизу фрагмент аварийной трубы.

В организации «Бийскэнерготеплотранзит», отвечающей за тепловые сети, заявили о готовности оказать семье погибшей посильную помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунальное ЧП в Бийске: женщина провалилась в яму с кипятком

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Провалы грунта
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