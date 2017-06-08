Житель Алтайского края пошел на преступление, опасаясь гнева жены

Барнаул, , 08:28 — REGNUM Житель алтайского районного центра Кулунда, потеряв по пьянке мобильник, подаренный супругой, не придумал ничего лучшего, как заявить о совершенном в отношении него преступлении. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 8 июня, представитель Алтайского ЛУ МВД России Ольга Зубова, в своем заявлении 30-летний мужчина указал, что ночью на привокзальной площади районного центра мобильный телефон у него открыто похитили неизвестные. Однако в ходе проведения первоначальных следственных действий сотрудники линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Кулунда установили подробности, которые перевели потерпевшего в статус подозреваемого.

Сам подозреваемый пояснил, телефон ему подарила супруга, а на преступный шаг он решился, опасаясь гнева благоверной. Уголовное дело в отношении лжезаявителя возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), предусматривающей наказание в размере до 120 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года во лжесвидетельстве уличили также жительницу Саратова. Женщина заявила, что неизвестный толкнул ее и похитил кошелек, в котором находились 119 тыс. 400 рублей.

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