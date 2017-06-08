Четверг, 8 Июня 2017 года
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Жители алтайского села Еремино страдают от отсутствия воды

Происшествия

А все потому, что глава сельсовета не может найти экскаватор, чтобы прочистить водопровод

Проблема с водоснабжением в алтайском селе
© Светлана Шаповалова
Проблема с водоснабжением в алтайском селе

Троицкое, Алтайский край, 8 июня 2017, 07:59 — REGNUM  Жители алтайского села Еремино (Троицкий район Алтайского края) уже давно страдают от отсутствия воды в кранах. Отчаявшись решить эту проблему, они написали письмо в местную районную газету «На земле Троицкой», — передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для нас уже давно остро стоит вопрос с водоснабжением села. Не раз мы обращались к главе администрации Ереминского сельсовета по этому поводу. Он нам обещал, что когда снег растает, он первым делом займется нашей бедой. Но вот мы уже и огороды посадили, а воды в кранах как не было, так и нет. Ее можно взять лишь в нескольких колонках села. Мы не можем нормально постирать, в бане помыться, особенно страдают пожилые люди, которых у нас большинство. Хотелось бы через газету услышать ответ нашего главы, когда же будет у нас вода», — говорится в письме жителей села.

Ответ главы Ереминского сельсовета Валерия Головина оказался весьма занятным. Также, через газету, он пояснил, мол, проблема заключается в водопроводной сети: она старая, трубы забиты.

«Нужна техника, чтобы до них добраться. Не могу найти экскаватор, обзвонил уже всех, кого можно. Вроде как на следующей неделе мне обещали выделить технику. Как только будет экскаватор, мы тут же приступим к работе», — обнадежил глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в селе Михайловка (Топчихинский район) сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Когда водопроводная скважина засорилась, председатель местного сельсовета Валерий Гаврилов дал сельчанам совет: «Носите ведра, качайте мышцы».

Читайте ранее в этом сюжете: «Носите ведра, качайте мышцы»: алтайское село Михайловка осталось без воды

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