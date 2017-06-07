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Барнаульское кафе «Мама, я поел бургерс» уличили в антисанитарии

Происшествия

Грязное оборудование, бактерии кишечной палочки и персонал без медицинского освидетельствования обнаружились в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Барнаул, 7 июня 2017, 13:50 — REGNUM  Острое отравление посетителей барнаульского кафе «Мама, я поел бургерс» послужило поводом для проведения внеплановой проверки Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 7 июня, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Марина Панчук.

Инцидент произошел в мае. Об отравившихся в экстренном порядке известили из стационара, куда были госпитализированы двое барнаульцев. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Проверяющие подтвердили нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН при приготовлении пищи. Выяснилось, что в кафе не проводилась ежедневная оценка качества полуфабрикатов и кулинарных изделий, на участке формирования готовых блюд не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами лица не проходили периодические медицинские осмотры.

«По результатам лабораторных исследований на смывах с используемых для пищи подносов для бургеров, разделочных досок, спецодежды и перчаток поваров были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, вероятнее всего явившиеся причиной острого отравления граждан», — подчеркнула Марина Панчук.

По ее словам, виновные лица уже привлечены к административной ответственности, а собственники этого учреждения получили предписание с требованием устранить нарушения санитарных норм при приготовлении пищи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления шаурмой в Новочеркасске. Число жертв сальмонеллеза достигло уже 36 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление на Дону: жертвами сальмонеллёза стали 36 человек

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