Среда, 7 Июня 2017 года
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Алтайским спасателям пришлось эвакуировать посетителей колеса обозрения

Происшествия

Причиной ЧП стало отключение электричества

Алтайские спасатели вызволяют посетителей колеса обозрения в Барнауле
Иллюстрация: ИА «Амител»
Алтайские спасатели вызволяют посетителей колеса обозрения в Барнауле

Барнаул, 7 июня 2017, 12:06 — REGNUM  Аварийное отключение электричества в центральной части Барнаула привело к еще одному ЧП. Спасателям пришлось вызволять с высоты посетителей колеса обозрения, расположенного в парке на пл. Сахарова. Подробности ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Для участия в операции по эвакуации были вызваны подразделение специализированной пожарно-спасательной части и работники аварийно-спасательного формирования Барнаула. По данным начальника специализированной пожарно-спасательной части Виктора Сухорукова, женщина с ребенком находились в кабине на небольшой высоте, их быстро спустили на землю при помощи обычной лестницы. А с вызволением еще трех человек — мужчины, женщины и ребенка — пришлось повозиться, так как кабина аттракциона находилась почти на самом верху колеса обозрения.

«Даже высоты 50-метрового коленчатого подъёмника, к сожалению, не хватило, чтобы до них добраться. Совместно со спасателями мы начали принимать меры, чтобы сдвинуть колесо вручную, чтобы кабина с людьми опустилась ниже. Параллельно мы успокаивали людей, они были напуганы сложившейся ситуацией», — пояснил Виктор Сухоруков. Он также отметил, что операция по спасению завершилась благополучно и медицинская помощь никому не потребовалась.

По данным официального сайта ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», причиной сегодняшнего аварийного отключения электроэнергии стал излом колонки изолятора разъединителя на подстанции «Подгорная» мощностью 110 кВ. Устранить поломку и вернуть электричество удалось в течение 45 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще об одном ЧП, связанном в аналогичным аттракционом, стало известно в марте 2017 года. Мать с сыном около часа были вынуждены провести на остановленном колесе обозрения в Верхней Пышме (Свердловская область). Оказалось, смотритель ушел, забыв о посетителях, но позднее вернулся и сам спустил их на землю.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Екатеринбургом женщину и ребёнка забыли на колесе обозрения

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