Девочка выпала из окна пятого этажа в Барнауле

Барнаул, , 08:50 — REGNUM Невнимательность родителей привела к ЧП в Ленинском районе Барнаула. Из окна пятого этажа одного из жилых домов на улице Юрина выпала 4-летняя девочка. Как сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, предварительно установлено, что ребенок упал, оперевшись на москитную сетку.

В следственном управлении напомнили, что дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

«Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник», — призывают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бийске недавно произошло сразу два случая падения детей из окон. Так, 24 мая окна второго этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. А 30 мая в реанимацию попала девочка 1,5 лет. Ребенок, оставшийся один в комнате, взобрался на кухонный табурет у окна и рухнул вниз с восьмого этажа.

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