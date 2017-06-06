Вторник, 6 Июня 2017 года
14:49:05 МСК

За последние сутки в Алтайском крае произошло 6 лесных пожаров

Происшествия

Пострадали деревья в Ребрихинском, Хабарском, Мамонтовском, Бурлинском и Индустриальном районах

Алтайский лес
© Светлана Шаповалова
Алтайский лес

Барнаул, 6 июня 2017, 14:09 — REGNUM  По оперативным данным регионального диспетчерского пункта минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано шесть лесных пожаров. Огнем пройдено 2,47 гектара. Известно, что деревья горели в Ребрихинском, Хабарском, Мамонтовском, Бурлинском и Индустриальном районах. Причинами возгораний стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.

Читайте также: Грозовые разряды стали основной причиной лесных пожаров в Алтайском крае

«Пожары в лесу были своевременно зафиксированы и оперативно ликвидированы силами работников лесных предприятий ООО «Ребрихинский лесхоз», КАУ «Алтайлес», ООО «Новичиха лес» и ЗАО «Алтайкровля». На тушении было задействовано 27 лесных пожарных, использовано 10 автоцистерн для заливки огня водой и 5 тракторов для опашки очагов возгораний», — отметили специалисты природного министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 21 апреля 2017 года. С этого периода на землях лесного фонда произошло 97 пожаров, огнём пройдена площадь 113,77 га. Судя по статистике прошлого года, число пожаров немного уменьшилось. В 2016 году на эту дату фиксировалось 117 лесных пожаров общей площадью 282,68 га.

Ранее отмечалось, что несмотря на особый противопожарный режим, действующий сейчас на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, не все алтайские земледельцы соблюдают запрет на огневые работы. Поэтому к нарушителям противопожарного режима решено теперь применять самые жесткие меры, вплоть до лишений государственной поддержки.

Читайте ранее в этом сюжете: Чаша терпения переполнена: алтайских земледельцев могут лишить господдержки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017
Главное сегодня
NB!
06.06.17
Первоначальный проект реновации уже умер — Хованская
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
06.06.17
В Костромской области женщину «забыли» в аварийном доме: возбуждено дело
ШарьяКостромская областьРоссия Ликвидация ветхого жилья Экономика
NB!
06.06.17
ООН сообщила о расстреле 163 мирных жителей Мосула
МосулИрак ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним Происшествия
NB!
06.06.17
Дороги Волгограда после ремонта могут не дожить до ЧМ-2018
ВолгоградРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
06.06.17
В Евросоюзе царит атмосфера страха — Der Tagesspiegel
БерлинГермания Двойной теракт в Лондоне Политика
NB!
06.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.06.17
Мусорный завод: Казань «проигрывает» Москве и Подмосковью
КазаньРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
06.06.17
Максим ИсаевChatham House: Сможет ли Корбин одержать верх вопреки давним тенденциям?
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.06.17
Восемь раненных мирных жителей в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
06.06.17
Красноярские депутаты избежали ответственности за ошибки в декларациях
КрасноярскРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2015 году Политика
NB!
06.06.17
Прокуратура просит не арестовывать вице-губернатора Владимирской области
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
06.06.17
Порошенко обвинили в обогащении на конфликте в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.06.17
Ущербная реставрация: Ремонт усадьбы Аксакова в Оренбуржье — со скандалом
с. АксаковоОренбургская областьРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.06.17
Петербург будут «разгружать» от рабочих
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
06.06.17
Угроза бешенства в Крыму: Россельхознадзор взял ситуацию под контроль
СимферопольРоссия Заболевания бешенством Общество
NB!
06.06.17
Памятник Ивану Грозному решили не ставить во владимирском Александрове
АлександровВладимирская областьРоссия Монументальная скульптура Общество
NB!
06.06.17
Михаил ДемуринВ чём «святость» ельцинских 1990-х? И кто в них святой?
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
06.06.17
Спецкомиссия СФ займется мониторингом антироссийской деятельности стран
ЯлтаКрымРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
06.06.17
Ольга Лазарева«Самая прекрасная» в Эрмитаже и не только
Санкт-ПетербургРоссия Художественные выставки Культура
NB!
06.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКазахстан станет халяль-хабом: обзор экономики СНГ
АстанаКазахстан Экономические обзоры стран СНГ Экономика
NB!
06.06.17
Александр ШимбергЛивийский узел: при чем здесь Россия?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.06.17
Профильный комитет ГД одобрил поправки в закон о реновации ко II чтению
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
ещё главное