За последние сутки в Алтайском крае произошло 6 лесных пожаров

Барнаул, , 14:09 — REGNUM По оперативным данным регионального диспетчерского пункта минприроды, за прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано шесть лесных пожаров. Огнем пройдено 2,47 гектара. Известно, что деревья горели в Ребрихинском, Хабарском, Мамонтовском, Бурлинском и Индустриальном районах. Причинами возгораний стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.

Читайте также: Грозовые разряды стали основной причиной лесных пожаров в Алтайском крае

«Пожары в лесу были своевременно зафиксированы и оперативно ликвидированы силами работников лесных предприятий ООО «Ребрихинский лесхоз», КАУ «Алтайлес», ООО «Новичиха лес» и ЗАО «Алтайкровля». На тушении было задействовано 27 лесных пожарных, использовано 10 автоцистерн для заливки огня водой и 5 тракторов для опашки очагов возгораний», — отметили специалисты природного министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 21 апреля 2017 года. С этого периода на землях лесного фонда произошло 97 пожаров, огнём пройдена площадь 113,77 га. Судя по статистике прошлого года, число пожаров немного уменьшилось. В 2016 году на эту дату фиксировалось 117 лесных пожаров общей площадью 282,68 га.

Ранее отмечалось, что несмотря на особый противопожарный режим, действующий сейчас на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, не все алтайские земледельцы соблюдают запрет на огневые работы. Поэтому к нарушителям противопожарного режима решено теперь применять самые жесткие меры, вплоть до лишений государственной поддержки.

Читайте ранее в этом сюжете: Чаша терпения переполнена: алтайских земледельцев могут лишить господдержки