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На Алтай вновь надвигаются шторм и грозы

Происшествия

Усиления ветра до 19-24 м/с ожидают 7 июня

Алтай
© Светлана Шаповалова
Алтай

Барнаул, 6 июня 2017, 12:49 — REGNUM  Алтайские синоптики озвучили прогноз об ухудшении погодных условий в регионе — шквалистом ветре (порывы которого могут достигать 19−24 м/с — прим. ИА REGNUM ) и грозах. Оперативное предупреждение об угрозе ЧС на 7 июня 2017 года обнародовали также в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, передает корреспондент ИА REGNUM.

В таких условиях спасатели не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураган, пронесшийся над Алтаем 30 мая, принес немало бед. Личные постройки, объекты социальной и коммунальной сферы, коммуникации, линии электропередач, зеленые насаждения и транспорт пострадали в 73 населенных пунктах Алтайского края. Из социальных объектов больше всего пострадали школа в селе Туманово Завьяловского района и районная больница в с. Тальменка. Там ураганным ветром снесло кровли. А самым необычным и пугающим явлением стал настоящий торнадо, который наблюдали жители города Яровое и с. Гришковка в Немецком Национальном районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган нанес серьезные разрушения в Алтайском крае

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