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Десятки жителей Алтайского края заболели после укуса клеща

Происшествия

При обследовании снятых с людей насекомых в 5,1% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита

Алтай
© Светлана Шаповалова
Алтай

Барнаул, 5 июня 2017, 06:13 — REGNUM  В текущем сезоне активности клещей, который в Алтайском крае начался 26 марта, от укусов пострадали 6626 человек, 2004 из них — дети. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае отмечают, что при обследовании снятых с людей насекомых в 5,1% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.

Известно также, что у 184 жителей региона подозревают заболевание сибирским клещевым тифом, у 17 — заболевание клещевым вирусным энцефалитом, у 14 — заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.

«Все пострадавшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение», — отмечают медики.

В настоящее время численность и активность клещей в регионе остается на высоком уровне, но эти показатели начали снижаться. Территории санаториев, детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и территории кладбищ уже прошли противоклещевую обработку. Работы провели на площади 2200 гектаров, что составляет 100% от запланированного объема.

Как уже сообщало ИА REGNUM, период наиболее высокой активности клещей в регионе завершился в мае. В прошлом месяце заболевание сибирским клещевым тифом подозревали у 28 жителей края (2016 г. — 33). Также регистрировались 2 случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (2016 — 2) и 3 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (2016 — 1).

Читайте ранее в этом сюжете: Более 1,5 тыс. жителей Алтайского края пострадали от клещей

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Клещевой сезон
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