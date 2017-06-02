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Паводок: алтайские реки опасений не вызывают

Происшествия

Уровень Оби в районе Барнаула стабилизировался

Катунь
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Катунь

Барнаул, 2 июня 2017, 08:40 — REGNUM  Гидрологическая ситуация в Алтайском крае стабилизировалась, спад уровня воды регистрируется практически на всех реках. Такой вывод можно сделать ежедневного бюллетеня Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности (МРГ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодняшним утром, 2 июня, уровень воды в Оби составляет 470 сантиметров над нулем водомерного столба (-9 сантиметров за сутки). В микрорайоне Затон, традиционно затопляемом в период паводка, дороги функционируют в полном объеме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в результате активного снеготаяния грунтовые воды подтопили приусадебные участки и жилые дома в Рубцовске. С 14 апреля постановлением местной администрации был введён режим чрезвычайной ситуации. Сброс талых и грунтовых вод из подтопленных поселков Западный и Сад-город в водооросительную систему осуществлялся через систему отводных каналов. К 31 мая все подтопления удалось ликвидировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Паводок: жителям алтайского села посоветовали искать спасения в интернете?

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Паводок
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