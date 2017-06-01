Четверг, 1 Июня 2017 года
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На детских площадках в Барнауле выявлены многочисленные нарушения

Происшествия

Представления об устранении нарушений федерального законодательства получили 6 управляющих компаний

Злополучный спортивный снаряд, отрубивший пальчик маленькому барнаульцу
Злополучный спортивный снаряд, отрубивший пальчик маленькому барнаульцу

Барнаул, 1 июня 2017, 11:46 — REGNUM  Алтайская прокуратура обеспокоена многочисленными фактами неудовлетворительного состояния детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов. Как пояснила сегодня, 1 июня, старший помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова, нарушения выявлены в ходе проверок, проведенных в Центральном и Индустриальном районах по случаю начала летнего сезона.

Выяснилось, что многое оборудование небезопасно для детских игр, поскольку имеет шероховатые поверхности, трещины, сколы, а то и вовсе — острые концы и кромки, которыми легко порезатьтся. Также проверяющие обратили внимание на отсутствие ограждения для защиты детей от падения и ударопоглащаяющего покрытия, предназначенного для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования. А нарушение Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил благоустройства выразилось в аварийном состоянии, неисправности игрового оборудования, захламлении территории детских площадок бытовым мусором.

«По результатам проверки прокурором города в адрес руководителей 6 управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства», — отметила Татьяна Иванова.

Также, по ее словам, в связи с ненадлежащим осуществлением контроля органов местного самоуправления за соблюдением уполномоченными лицами правил благоустройства города главам администраций соответствующих районов внесено 2 представления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле еще на забыли случай, когда из-за уличного тренажера сомнительного качества, установленногопо заказу ООО «Жилищная инициатива» во дворе дома по улице 65 лет Победы, 4-летний мальчик получил серьезную травму. Механизм спортивного снаряда отрубил ребёнку часть пальца.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрубленный пальчик: дети пострадали на спортивном тренажере в Барнауле

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