Четверг, 1 Июня 2017 года
10:44:00 МСК

Вандалом, крушащим железнодорожный светофор, оказался 6-летний ребенок

Происшествия

В практике работы Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России он стал самым молодым нарушителем

Железнодорожные пути
makamuki0
Железнодорожные пути

Повалиха, Алтайский край, 1 июня 2017, 10:25 — REGNUM  Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России никак не могли подумать, что железнодорожный светофор, с завидной регулярностью разбиваемый на станции Повалиха — дело рук маленького паренька с соседней станции, которому только-только 6 лет исполнилось. Подробности сегодня, 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Железнодорожники дважды обнаруживали разбитые линзы устройства сигнализации и связи на станции Повалиха и дважды им приходилось восстанавливать светофор. Но сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России в ходе оперативно-профилактических мероприятий все же удалось установить личность нарушителя. Интересно, что сам мальчишка был уверен, что его не найдут и не накажут за шалости.

«За правонарушения несовершеннолетних детей отвечают родители и в соответствии со ст.5.35 Кодекса об Административных правонарушениях РФ, законные представители дошкольника будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснила инспектор по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России капитан полиции Лариса Андреева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один случай вандализма на алтайской железной дороге произошел в апреле 2017 года. Молодые люди 18−19 лет разгромили 9 маневровых сигнальных светофоров, регулирующих безопасность движения железнодорожных составов и один мачтовый, установленный на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Прибывший наряд сотрудников транспортной полиции сумел задержать одного из троих хулиганов, пытавшихся скрыться с места происшествия. В ходе дальнейшей работы полицейскими были установлены и другие участники группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое жителей Новоалтайска учинили вандализм на железной дороге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на железнодорожных переездах
Главное сегодня
NB!
01.06.17
Поддержавшая Эрдогана внутренняя Анатолия требует сделать Айя-Софию мечетью
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Общество
NB!
01.06.17
Шульц представил «план спасения» Евросоюза — HAZ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
01.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИтоги суда в Стокгольме: Не рано ли в “Нафтогазе” открыли шампанское?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.06.17
Игорь БекшаевСтарообрядцы активно включились в создание социального ландшафта России
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
01.06.17
Александр БеловКлинтон винит в своем поражении кого угодно, кроме себя – Vox
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.06.17
В Крыму провалена подготовка к пляжному сезону
СимферопольРоссия Туризм в Крыму Общество
NB!
01.06.17
Максим Исаев The National Interest: США должны отказаться от смены режима в КНДР
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.06.17
Хиллари Клинтон: «Путин хочет сокрушить США»
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
01.06.17
«Сказка, что борьба с терроризмом способна сплотить международную коалицию»
МоскваРоссия Взрывы в Афганистане Происшествия
NB!
01.06.17
«Нефть: рывок вверх»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.06.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Кирилл Половников
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
01.06.17
«У рубля нет оснований для резкой девальвации»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.06.17
«На наших глазах происходит окончательный демонтаж социального государства»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
01.06.17
Названа возможная причина крушения Ту-154 под Сочи
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
01.06.17
Хакасским коммунистам запретили не доверять Зимину
АбаканРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.06.17
«Низкая планка»: ближневосточная стратегия Трампа
ДамаскСирия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.06.17
Аудиторов просят проверить на коррупцию продажу Hyatt во Владивостоке
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
01.06.17
Революция в ядерной медицине – Россия готова действовать на опережение
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.06.17
Грозит ли Китаю революция осенью 2017 года?
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
01.06.17
Россия помнит своих солдат, а чиновники?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.06.17
Саудовская Аравия хочет быть американским плацдармом вторжения?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.06.17
Иран и Израиль «оказались в одной лодке». Невероятно, но факт
Тель-АвивИзраиль Внутренняя политика Ирана Политика
ещё главное