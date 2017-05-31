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У бийских автомобилистов после бури массово вышли из строя аккумуляторы

Происшествия

Главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев склонен связывать этот казус с атмосферными причинами

Алтайский торнадо
Иллюстрация: Barneos22.ru
Алтайский торнадо

Бийск, Алтайский край, 31 мая 2017, 12:40 — REGNUM  В Бийске сегодня, 31 мая, столкнулись с необычным явлением: после вчерашнего урагана аккумуляторы многих автомобилей оказались полностью разряженными. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM автомастер Василий М., ему самолично пришлось «прикурить» более десятка машин. По его словам, такого казуса в Бийске еще не было никогда.

«Аккумулятор купил только два месяца назад, он новый, — понятия не имею, что с ним могло приключиться», — пояснил водитель внедорожника Максим К.

В группе WhatsApp, где общаются бийские автомобилисты, таких сообщений уже десятки. Автомастер Виктор говорит, что «убитые» автомобильные аккумуляторы ему приходилось реанимировать в разных частях города. О причинах такого явления он понятия не имеет, но предположил, что возможно, все дело в геомагнитной буре.

Правда, главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эту версию назвал несостоятельной. Он напомнил, что большая магнитная буря сейчас действительно имеет место быть, только вот повлиять она может на какие-то глобальные сети.

«Автомобильный аккумулятор конечно-же к ним не относится. Поэтому в вашем случае речь, скорее, идет о каких то атмосферных причинах. Теоретически, на разрядку аккумуляторов могли повлиять грозовые разряды», — отметил ученый.

Напомним, штормовой ветер, пришедший вчера на Алтай, нарушил электро‑ и газоснабжение в 73 населенных пунктах края. Были повреждены несколько социальных объектов и множество жилых зданий. По оценке губернатора Александра Карлина, последствия урагана в Алтайском крае очень серьезны.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган нанес серьезные разрушения в Алтайском крае

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