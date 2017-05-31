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Ребенок выпал из окна восьмого этажа в Бийске

Происшествия

Врачи борются за жизнь ребенка в реанимации

Барнаул, 31 мая 2017, 10:59 — REGNUM  Трагедией обернулась небрежность матери, оставившей накануне вечером свою полуторагодовалую дочку без должного присмотра в квартире, расположенной на восьмом этаже одной из многоэтажек в Бийске ул. Советская. Как сообщает сегодня, 31 мая, СУ СК РФ по Алтайскому краю, ребенок, оставшийся в комнате один, взобрался на кухонный табурет у окна, и, поскольку его створка была открыта, не удержался и рухнул вниз. Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, а следственные органы проводят проверку.

Кстати, за последнее время это уже второй случай падения ребенка. Еще один произошел в Бийске 24 мая. Тогда из окна второго этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. К статью, сейчас здоровью малолетнего ничего не угрожает

«Никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки, как на средство защиты. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками. Также стоит установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не экономьте на безопасности своих детей», — призывает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, случай падения ребенка из окна произошел недавно в Казани. Там 26 мая из окна 12-го этажа многоквартирного дома выпал и разбился насмерть двухлетний ребенок. Причиной трагедии тоже стала москитная сетка.

Читайте ранее в этом сюжете: Статистика москитных сеток: в Казани двухлетний ребёнок выпал из окна

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