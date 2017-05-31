Самолет авиакомпании «Красавиа» пострадал от града в Барнауле

Барнаул, , 07:00 — REGNUM Штормовой ветер и град принес неприятности не только барнмаульцам, но и авиапассажирам рейса ЭК 84 авиакомпании «Красавиа»Барнаул — Красноярск. Как сообщила сегодня, 31 мая, Барнаульская транспортная прокуратура, задержать вылет самолета нана 8 часов 19 минут пришлось по причине повреждения воздушного судна, попавшего в град.

Известно, что самолет пришлось заменить. Из международного аэропорта имени Германа Титова пассажиры вылетели сегодня в 04 часа 34 минуты (местн.). Всего на этот рейс было зарегистрировано 33 человека, в том числе 3 ребенка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Барнауле бушевал шторм с градом. Пострадало много автомобилей, деревьев и крыш.

Читайте также: Ураган сносил остановки и валил деревья в Барнауле

Еще один инцидент, связанный с возможной поломкой самолета произошел в аэропорту Барнаула 18 мая 2017 года. Более 200 туристов (в том числе 34 ребенка), намеревавшихся отдохнуть в Турции, были вынуждены почти сутки ожидать отложенного рейса авиакомпании Азур Эйр в Турцию. По предварительной информации, причиной задержки рейса на 22 часа 51 минуту явилась техническая неисправность авиатехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле почти на 23 часа задержали рейс до Антальи