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Ураган сносил остановки и валил деревья в Барнауле

Происшествия

В некоторых населенных пунктах также пережили сильный град

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Ураган над Барнаулом
Иллюстрация: Barneos22.ru
Ураган над Барнаулом

Барнаул, 30 мая 2017, 18:10 — REGNUM  Непогода, бушевавшая накануне в центральной части России, добралась до Алтайского края к сегодняшнему вечеру, 30 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, около часа назад барнаульцы могли наблюдать, как небо закрыло свинцовыми тучами и оно буквально «выплевывало» огромные порции дождевой воды, которые тут же рассеивались, подхватываемые ураганным ветром. Официальной информации о размере ущерба пока нет, но многочисленные очевидцы уже выкладывают в соцсети фотографии, на которых видно, что ветер не пощадил многие районы в столице Алтайского края.

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Ураган над Барнаулом
Иллюстрация: Barneos22.ru
Ураган над Барнаулом

Так, в Индустриальном районе (пересечение улиц Малахова/Сухэ-Батора) стихией снесло остановку. На одной из автозаправок на Павловском тракте покорежило рекламную конструкцию. А придавленные ветвями деревьев автомобили видели не только в Индустриальном, но и Ленинском районе. Еще опаснее ситуация на ул. Кощеевой, 17. Там шторм повредил электрические провода.

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Последствия урагана в Барнауле. Павловский тракт, 62
© Светлана Шаповалова
Последствия урагана в Барнауле. Павловский тракт, 62

«Где МЧС? провода болтаются сейчас под напряжением!», — отмечает один из жителей дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган в Центральной России: Названо число поврежденных зданий и машин

Еще до того, как непогода дошла до Барнаула, она принесла неприятности другим алтайским территориям. Как сообщает barneos22.ru, в 16:00 (местн.) в селе Нижний Кучук, как и во многих других сёлах Благовещенского района, прошёл один из самых сильных ураганов за последние несколько лет.

«Всё началось с ужасающего вида туч на небе. Затем прогремел гром и показалась молния. В считанные минуты вдалеке были слышны звуки приближающегося шторма. Показалось огромное пыльное облако, которое накрыло весь посёлок. Мощнейшая пыльная буря, которая сопровождалась сильным ураганным ветром, быстро сменилась настоящим тропическим ливнем! Шторм продолжался около 15−20 минут», — утверждают очевидцы.

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Бригада скорой помощи на выезде. Шторм в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Бригада скорой помощи на выезде. Шторм в Барнауле

Сильный град 2−3 см в диаметре засыпал огороды жителей поселка Гоньба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за несколько часов до произошедшего ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о шквалистом ветре. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра до 20−25 м/с (местами 29−34 м/с) не исключены и завтра, 31 мая.

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Ураганы, шторма, бури
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