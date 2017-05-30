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Жителей Алтайского края предупредили о надвигающемся шторме

Происшествия

Повары ветра могут достигать 29-34 м/с

Алтай
© Светлана Шаповалова
Алтай

Барнаул, 30 мая 2017, 13:49 — REGNUM  В самое ближайшее время Алтайский край накроет сильнейшим ветром, порывы которого могут достигать 29−34 м/с. О надвигающейся стихии сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Данные синоптиков не утешительны: в ближайшие два часа 30 мая ожидается шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с, местами 29−34 м/с. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая же погода возможна и завтра, 31 мая.

В связи с этим спасатели не исключают возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 мая ураган прошелся по центральным регионам России и повредил более 180 зданий и около 1900 автомобилей. В частности, от сильнейшего ветра пострадали в Тульской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Калужской областях. В Москве и Подмосковье от разгула стихии погибли 16 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган в Центральной России: Названо число поврежденных зданий и машин

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